Waltershausen (dpa/th) - Eine Beute für Gourmets haben Diebe in Waltershausen (Kreis Gotha) ergattert. Sie brachen am Wochenende in einen Keller eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten Wein, Rum und etwa 20 Kilogramm tiefgefrorenes Lammfleisch, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Wert der ungewöhnlichen Beute liegt laut Polizei bei mehreren Hundert Euro. Wann genau die Einbrecher zuschlugen, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.