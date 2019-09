Artikel per E-Mail versenden

Walsleben (dpa/bb) - Mit viel zu schwerer Last ist am Mittwoch ein Kleintransporter auf der Autobahn 24 bei Walsleben (Ostprignitz-Ruppin) unterwegs gewesen. Polizisten hatten das Fahrzeug kontrolliert, weil ihnen der niedrige Reifendruck aufgefallen war, wie die Polizei mitteilte. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 56-jährige Fahrer 3,6 Tonnen zu viel Ladung an Bord hatte - zugelassen waren für den Transporter 3,5 Tonnen. Da der Mann außerdem keine Nachweise über die Fahrzeit vorlegen konnte, untersagten ihm die Polizisten die Weiterfahrt. Ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten wurde eingeleitet.