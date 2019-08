Waldkraiburg (dpa/lby) - Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche haben in Oberbayern ein Taxi geraubt und die Fahrerin aus dem rollenden Auto gestoßen. Die 67-Jährige sollte die Brüder in eine Jugendeinrichtung fahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Während der Fahrt hätten die Teenager die Fahrerin nahe Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) angegriffen und aus dem langsam fahrenden Wagen gestoßen, sagte eine Sprecherin.