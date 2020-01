Waldkirch (dpa/lsw) - Bei einem Tankstellenüberfall in Waldkirch (Kreis Emmendingen) sind Angestellte von zwei Männern mit einer Schusswaffe bedroht worden. Die Täter trugen Sturmhauben, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Angestellten waren demnach während des Überfalls am Dienstagabend allein in der Tankstelle. Nachdem sie den Tätern einen geringen Betrag an Bargeld gegeben hatten, flüchteten diese. Am Mittwochmorgen waren die beiden Unbekannten noch flüchtig.