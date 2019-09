Waghäusel (dpa/lsw) - Unbekannte haben mit weißer Ölfarbe gefüllte Kondome auf zwei Autos in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) geworfen. Der Besitzer der Autos ist ein Bediensteter der Stadt Hockenheim, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er vermutet, dass die Attacke mit seiner Arbeit bei der Stadt im Rhein-Neckar-Kreis in Verbindung stehen könnte. Die Wagen und eine Mauer wurden demnach in der Nacht zum Donnerstag durch die drei Wurfgeschosse erheblich beschädigt.

Zwei ähnliche Vorfälle hatten sich den Angaben zufolge bereits in der Vergangenheit ereignet. Im Mai dieses Jahres waren mit Altöl gefüllte Kondome gegen die Hausfassade und ein Auto geschleudert worden. Im Jahr 2015 zerkratzen unbekannte Täter den Wagen des Mannes und zerstachen die Reifen.