Frau mit Stichverletzungen tot in Wohnung: Mann festgenommen

Völkersweiler (dpa/lrs) - Eine Frau ist in Völkersweiler Opfer einer Gewalttat geworden. Die 55-Jährige wurde am Freitag mit Stichverletzungen tot in ihrer Wohnung im Landkreis Südliche Weinstraße gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Unter dringendem Tatverdacht wurde der Ehemann vorläufig festgenommen. Der 58-jährige Deutsche leistete laut Polizei keinen Widerstand. Motiv und Tatverlauf wollen die Ermittler noch klären.