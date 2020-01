Obersimten (dpa/lrs) - Rund 20 alte Bäume sind von einem Privatgrundstück in der Pfalz verschwunden. Sie seien an einem Waldrand nahe der Ortschaft Obersimten professionell gefällt worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Die Stämme seien weg, lediglich kleinere Teile wie Äste seien liegen gelassen worden. Der Tatzeitraum sei kurz vor Weihnachten gewesen.

Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Hauptsächlich wurden die Baumarten Wildkirsche, Eiche, Kiefer und Buche entwendet. Ein mögliches Motiv liegt den Beamten zufolge noch im Dunkeln. Sie hoffen nun auf Zeugenaussagen.