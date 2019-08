Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach der schweren Misshandlung eines jungen Mannes in Viersen stehen ein 30- und ein 34-Jähriger in Mönchengladbach vor Gericht. Sie sollen geplant haben, den 29-Jährigen zu töten, wie die Staatsanwaltschaft am Montag vor dem Landgericht in ihrer Anklage feststellte. Demnach hatten die Männer ihr Opfer in einer Wohnung in Viersen gefesselt, gequält und auch 2000 Euro Bargeld gefordert. Den Angeklagten wird Verabredung zum Mord, erpresserischer Menschenraub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.