Viernheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Nach einem Angriff auf einen 28 Jahre alten Mann an einer Straßenbahn-Haltestelle in Südhessen hat die Polizei die Bilder der Videoüberwachung ausgewertet. Sie zeigen den Angreifer und seine beiden mutmaßlichen Komplizen. Die drei Männer sind Mitte 20, wie die Polizei am Freitag in Darmstadt mitteilte.

Aktuellen Ermittlungen zufolge war der 28-Jährige nach einem Streit in der Bahn den drei Männern in Viernheim (Kreis Bergstraße) gefolgt. Auf dem Bahnsteig eskalierte die Auseinandersetzung. Dabei zog der Täter ein Messer und verletzte den 28-Jährigen im Gesicht. Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass die drei Unbekannten den betrunkenen Mann in der Nacht zum Sonntag aus der Straßenbahn gezerrt und ihm am Bahnsteig zusammengeschlagen hatten.