Vellmar/Kassel (dpa/lhe) - Nach den tödlichen Polizeischüssen in Nordhessen hat die Staatsanwaltschaft weitere Details zu dem Fall bekannt gegeben. Der getötete 66-Jährige sei zuvor im betrunkenen Zustand im Bereich des Ortsausgangs von Vellmar (Landkreis Kassel) nach rechts von der Straße abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Kassel mit. Andere Beteiligte gab es demnach nicht. Weitere Auskünfte wollte die Behörde am Freitag nicht geben.

Bisherigen Angaben zufolge soll er Unfallflucht begangen haben. Der Mann war am Montag in Vellmar (Kreis Kassel) nach dem Schusswaffeneinsatz mehrerer Polizeibeamter gestorben. Der 66-Jährige soll sich mit einem Messer der Festnahme widersetzt haben. Er sei festgenommen worden und sollte zur Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht werden, hieß es.