Vellmar (dpa/lhe) - Ein Fotoshooting mit Waffen und Sturmhauben hat für eine Gruppe junger Leute in Nordhessen ein juristisches Nachspiel. Gegen sie werde nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt, erklärte eine Sprecherin der Kasseler Polizei am Dienstag. Am Montagabend hatten Anwohner in Vellmar (Kreis Kassel) Schüsse gehört und die Polizei gerufen. Die Beamten trafen daraufhin in einem Park auf fünf junge Männer und zwei Jugendlichen im Alter von 15 bis 22 Jahren, die eine Schreckschusswaffe, einen Teleskopschlagstock sowie Sturmhauben bei sich hatten.

"Wie sich schließlich herausstellte, hatte die Gruppe damit für Bilder in einem sozialen Netzwerk posiert", sagte die Sprecherin. Die jungen Männer hätten erklärt, dass sie sich als "Gangster-Rapper" fotografierten. Die Schreckschusswaffe eines 21-Jährigen samt der Munition wurde sichergestellt. Auch gegen einen 22-Jährigen leiteten die Beamten wegen des Teleskopschlagstocks eine Anzeige ein.