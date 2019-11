Vellahn (dpa/mv) - Die Polizei hat in Banzin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Veranstaltung der rechtsradikalen Szene verhindert. Gegen rund 20 Menschen sei nach der Überprüfung der Personalien am Samstagnachmittag ein Platzverweis ausgesprochen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Betroffenen seien aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen für eine Geburtstagsfeier in einem Gehöft im Ort angereist, hieß es. Ein Teil von ihnen sei klar der rechten Szene zuzuordnen, oder in der Vergangenheit bereits durch rechtsgerichtete Straftaten aufgefallen. Insgesamt waren 25 Beamte im Einsatz.