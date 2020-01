Vechta (dpa/lni) - Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 80-jähriger Mann heute (9.00 Uhr) in Vechta vor Gericht verantworten. Er soll im Mai 2019 in Damme (Kreis Vechta) einen Radfahrer erst absichtlich umgefahren und dann mit einem hölzernen Axtstiel auf ihn eingeschlagen haben. Das 1950 geborene Opfer musste mit Verletzungen an Armen und Beinen sowie einem gebrochenen Daumen fünf Tage im Krankenhaus behandelt werden. Auslöser waren nach Angaben des Amtsgerichts Streitigkeiten zwischen beiden. Bei dem Prozess sollen sechs Zeugen aussagen. Ein Sprecher des Amtsgerichts ging davon aus, dass ein Urteil noch heute gefällt wird. (Az.: 13 Ls 24/19)