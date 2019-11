Vandalismus am NS-Gedenkort in Kiel-Russee

Kiel (dpa/lno) - Unbekannte haben die NS-Gedenkstätte "Arbeitserziehungslager Nordmark" in Kiel-Russee geschändet. Es seien alle Schleifen der am Volkstrauertag niedergelegten Gestecke und Kränze zum Gedenken der Opfer der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten abgeschnitten worden, teilten die beiden Kieler SPD-Ratsmitglieder Astrid Leßmann und Philip Schüller am Dienstag mit. Die Polizei bestätigte die Angaben: Die Ermittlungen seien aufgenommen worden. Es kämen Straftatbestände von Sachbeschädigung bis zur Störung der Totenruhe in Frage.

Die Gestapo hatte das "Arbeitserziehungslager Nordmark" im Juni 1944 errichtet. Es bestand bis Kriegsende Mai 1945. Die Inhaftierung unter den KZ-gleichen Haftbedingungen hatte die Aufgabe der Disziplinierung insbesondere von Zwangsarbeitern. In dem einen Jahr des Bestehens waren etwa vier- bis fünftausend Menschen inhaftiert, von denen 578 ums Leben kamen.