Unterwellenborn (dpa/th) - Einen Schaden von rund 20 000 Euro haben Unbekannte in der Berufsschule in Unterwellenborn (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) verursacht. Sie setzten Teile der Schule am Wochenende unter Wasser, indem sie ein Eckventil an einem Waschbecken beschädigten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Durch die Nässe hätten sich Teile der Decken gelöst, auch an den Wänden entstanden Wasserschäden. Unklar war zunächst, ob die Tat möglicherweise bereits während der Unterrichtsstunden am Freitag geschah.