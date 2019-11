Unterwellenborn (dpa/th) - Ein 16-Jähriger hat in Unterwellenborn (Saalfeld-Rudolstadt) seine Mutter eingesperrt und ist mit dem Wohnungsschlüssel und ihrem Handy in deren Auto davon gefahren. Die Polizei erreichte den Jugendlichen am Dienstag über das Handy der Mutter und überredete ihn, zur Dienststelle zu kommen, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der Teenager fuhr betrunken mit dem Auto zur Wache, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Der Jugendliche wurde nach Polizeiangaben "aufgrund seiner Vorgeschichte" in ein psychiatrisches Fachklinikum eingewiesen, ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Die Mutter hatte die Polizei über das Festnetztelefon in der Wohnung verständigt.