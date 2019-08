Unterlüß (dpa/lni) - Nach einem Beziehungsstreit ist ein 35 Jahre alter Mann in einem Park in Unterlüß in der Lüneburger Heide niedergeschossen worden. Das Opfer sei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt, teilte die Polizei in Celle am Freitag mit. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit einem Fahrrad und wurde eineinhalb Stunden später in der Nähe des Tatorts festgenommen. Die Tatwaffe hatte der 36-Jährige, der aus dem persönlichen Umfeld des Opfers stammen soll, nicht bei sich. Später fanden Beamten eine Schusswaffe, ob damit auf das Opfer geschossen wurde, muss noch ermittelt werden.

Andauernde Streitigkeiten könnten nach ersten Polizeiangaben der Auslöser der Tat gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.