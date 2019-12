Unterammergau (dpa/lby) - Ein 37-Jähriger hat in Oberbayern einen Autoschlüssel geklaut - und kam geradewegs ins Gefängnis. In einer Gaststätte in Unterammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) hatte der Mann aus einer fremden Jacke den Pkw-Schlüssel entwendet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Doch die Besitzerin samt Begleitung entdeckte beim Verlassen des Lokals den mutmaßlichen Dieb in der Garderobe, wo er sich den Angaben zufolge versteckt hatte. Die Gäste bemerkten sofort das Fehlen des Schlüssels und verständigten am Mittwochabend die Polizei.

Die Beamten durchsuchten den Beschuldigten und fanden den Schlüssel in seiner Jackentasche. Beim Überprüfen der Personalien fiel noch etwas auf: Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl vor. Nach der Vernehmung kam er daher direkt in die Justizvollzugsanstalt.