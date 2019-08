Ulm (dpa/lsw) - Nach den Schüssen auf einer Feier in Ulm ist noch unklar, ob der mutmaßliche Schütze aus einer politischen Motivation heraus gehandelt hat. Wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Stuttgart sagte, habe sich der Verdächtige zu den Vorwürfen geäußert, nun müsse die Behörde noch etwa ein Dutzend Zeugen vernehmen. Zu den Angaben des 50-Jährigen äußerte sich der Sprecher am Montag nicht. Die Behörde übernahm die Ermittlungen vergangene Woche.