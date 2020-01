Kirchdorf an der Iller (dpa/lsw) - Ein bewaffneter Unbekannter hat im Kreis Biberach eine Tankstelle überfallen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, ereignete sich der Überfall am Freitagabend gegen 19.45 Uhr im Gewerbegebiet in Kirchdorf an der Iller. Der Täter sei maskiert und mit einer Pistole bewaffnet gewesen. Er habe eine Angestellte bedroht und aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Neben einem kleineren Geldbetrag stahl er auch einige Packungen Zigaretten.

Die Angestellte beschrieb den Täter als einen 20 bis 30 Jahre alten Mann von schlanker bis normaler Statur. Er sei etwa 1,70 Meter groß gewesen und habe schwäbischen Dialekt gesprochen. Die Polizei fahndet nach dem Täter und sucht nach Zeugen.