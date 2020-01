Uelzen (dpa) - Eine sturzbetrunkene Frau hat in Uelzen einen Zugbegleiter verletzt und ihm Hemd und Jacke zerrissen. Die 38-Jährige wollte in der Nacht zum Donnerstag ohne Fahrkarte in den Regionalzug nach Hamburg einsteigen, teilte die Bundespolizei mit. Als der Zugbegleiter ihr die Mitfahrt verweigerte, kam es zu einem Gerangel. Der 55-jährige Eisenbahner erlitt Schürfwunden im Gesicht und am Arm, konnte seinen Dienst aber mit ramponierter Kleidung fortsetzen. Zwei Frauen kamen dem Zugbegleiter zur Hilfe. Polizisten mussten der renitenten 38-Jährigen schließlich Handschellen anlegen und sie zur Wache tragen. Ihr Atemalkoholwert betrug 1,8 Promille. Die Beamten schrieben diverse Anzeigen gegen die Frau.