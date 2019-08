Tuttlingen (dpa/lsw) - Ein 20-Jähriger soll in Tuttlingen mit einem Messer auf einen 36 Jahre alten Mann eingestochen und diesen schwer verletzt haben. Die 39 Jahre alte Freundin des Opfers sei durch Stiche leicht verletzt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Der junge Mann soll demnach am Dienstagabend im Drogenrausch vor und im Haus der beiden Opfer randaliert haben. Dabei habe er ein Vordach sowie eine Wohnungstür schwer beschädigt. Als der 36-Jährige einschritt, sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der Verdächtige soll daraufhin nach einem Messer gegriffen und mehrfach auf sein Opfer eingestochen haben. Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft.