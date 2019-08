Troisdorf (dpa/lnw) - Ein 65 Jahre alter Betrunkener hat in Troisdorf seine Mitbewohnerin, mehrere Rettungshelfer und die Polizei mit einem Messer bedroht. Die 63-jährige Mitbewohnerin hatte am Samstag den Rettungsdienst alarmiert, weil sie ärztliche Hilfe benötigte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau war zuvor von ihrem Mitbewohner bedroht worden - ob er sie auch verletzt hatte, war zunächst unklar.