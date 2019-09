Trier (dpa/lrs) - Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt nach eigenen Angaben gegen einen Bundespolizisten wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt. Die Behörde bekam nach eigenen Angaben am Mittwoch ein der Polizei in Prüm anonym übermitteltes Video, das laut Staatsanwaltschaft die Festnahme eines Mannes durch Bundespolizisten in der Nacht zum Montag in Prüm zeigt. Dabei sei zu sehen, wie ein Beamter dem festgenommenen Mann mehrere Schläge mit einem Gegenstand und Tritte versetzt habe, nachdem der Mann aus einem Auto herausgezogen worden sei. Vorausgegangen sei eine längere Verfolgungsfahrt, die die Beamten in Prüm stoppten. In dem Auto wurden laut Staatsanwaltschaft drei Franzosen mit Drogen vorläufig festgenommen, darunter der Mann, der verletzt worden sein soll.