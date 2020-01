Trier (dpa/lrs) - Die Polizei sucht einen Mann, der in Trier mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll. So habe der zunächst unbekannte Täter die Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäfts massiv bedrängt. Zuvor habe er sich mit mehreren Kleidungsstücken für Damen in eine Umkleidekabine zurückgezogen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Verkäuferin sei in ein benachbartes Geschäft geflüchtet. Der etwa 40 Jahre alte Mann habe den Laden am Montag unerkannt verlassen können.

Vergangene Woche gab es laut Polizei bereits ähnliche Vorfälle. Dabei soll sich derselbe Täter in Bekleidungsgeschäften der Stadt vor Angestellten entblößt haben. Die Ermittler hoffen nun auf weitere Zeugen.