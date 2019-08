Trier (dpa/lrs) - Gegen einen Diakon der katholischen Kirche im Bistum Trier ist wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Schriften ein Strafbefehl in Höhe von 3200 Euro erlassen worden. Der Mann habe 15 kinderporno- und 15 jugendpornografische Dateien besessen, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichtes Trier am Montag. Die Frist, in der der Mann Einspruch gegen den Strafbefehl einlegen könne, laufe am heutigen Montag (Mitternacht) ab. Ohne Einspruch werde dieser am (morgigen) Dienstag rechtskräftig. Zuvor hatte die Zeitung "Trierischer Volksfreund" (Montag) darüber berichtet.