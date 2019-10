Travenbrück (dpa/lno) - Ein unbekannter Täter hat in Travenbrück im Kreis Stormarn auf ein Einfamilienhaus geschossen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch den Schuss sei ein Fenster beschädigt worden. Die Hintergründe der Tat am Sonntagmorgen seien noch völlig unklar. Auch die Frage nach der Art der verwendeten Waffe sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.