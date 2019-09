Unbekannte stechen Zuwanderer in den Rücken

Torgelow (dpa/mv) - Zwei Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf einen Mann eingestochen. Der 66-Jährige sei von zwei Männern angesprochen worden, teilte die Polizei mit. Diese hätten sich als Polizisten ausgegeben. Als der aus Afghanistan stammende Mann weitergegangen sei, habe er plötzlich einen Stich in den Rücken erhalten, vermutlich mit einem Messer. Der Verletzte habe es noch nach Hause geschafft. Seine Familie informierte die Polizei und Rettungskräfte, die das Opfer ins Krankenhaus brachten. Die Täter flüchteten. Wegen der Sprachbarriere habe der Zuwanderer noch keine Personenbeschreibung abgeben können. Ein Dolmetscher sollte hinzugezogen werden.

Die Polizei schließt eine politische Motivation nicht aus und prüft, ob ein Zusammenhang mit einem Angriff auf zwei Asylbewerber am 1. September besteht.