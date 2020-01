Neubrandenburg/Torgelow (dpa/mv) - Zwei Senioren aus Neubrandenburg und Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben insgesamt 60 000 Euro an falsche Polizisten verloren. Im Fall eines 86-jährigen Neubrandenburgers hätten sich zwei Unbekannte am Dienstag als Polizisten aus Spanien ausgegeben und vorgetäuscht, mit der lokalen Kriminalpolizei zusammenzuarbeiten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei einer 76-jährige Frau aus Torgelow wiederum habe sich ein Mann als BKA-Beamter ausgegeben und die Frau um 30 000 Euro gebracht.

Die Unbekannten sagten den Angaben zufolge dem 86-Jährigen, sie hätten in Spanien zwei Leute gefasst, die dem Rentner 2018 elektrische Geräte sowie ein Messer-Set verkauft hätten - was auch stimmte. Die damaligen Verkäufer hatten dem Mann die Geräte laut Polizei in einer Art Haustürgeschäft für mehrere hundert Euro verkauft, weil sie diese angeblich nicht mit ins Flugzeug nach Spanien nehmen durften.

Die jetzigen Betrüger, laut Polizei andere Männer als damals, "vernahmen" den Senior dazu und forderten, dass dieser ihnen sein Geld zur Prüfung geben soll. Er könne es sich abends bei der Polizei wieder abholen. Das tat dieser. Als der Senior abends zur echten Polizei ging, flog der Betrug über 30 000 Euro auf.