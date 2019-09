Thale (dpa/sa) - Zwei selbstgebaute Rohrbomben hat ein Paketzusteller an einem Straßenrand in Thale entdeckt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts sprengten sie in einer nahe gelegenen Kiesgrube, wie die Polizei in Halberstadt am Mittwoch mitteilte. Die beiden Metallgegenstände waren demnach in schwarzes Paketband eingewickelt und mit einer Zündschnur versehen. Die Polizei sperrte die Fundstelle in einem Gewerbegebiet am Vormittag im Umkreis von 100 Metern ab. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Herkunft der Rohrbomben.