Von Ben Bukes

Die Nachricht kommt aus dem Nichts und sie ist ein Schock für Wolfgang Schäfer. Der im Ruhrgebiet lebende, pensionierte Architekt, 83 Jahre alt, ist allein zu Hause, als vor einigen Wochen das Telefon klingelt. Am Ende der Leitung ist, so glaubt er, seine Tochter. Weinend berichtet sie, sie habe eine schwangere Frau überfahren, und übergibt das Telefon bald an einen vermeintlichen Polizisten. Die Tochter habe Fahrerflucht begangen, erklärt der, sie müsse nun in Untersuchungshaft - es sei denn, der Vater zahle 70 000 Euro Kaution.