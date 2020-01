Peitz (dpa/bb) - Ein 85 Jahre alter Mann wird verdächtigt, seine 78 Jahre alte Ehefrau im Ort Maust (Landkreis Spree-Neiße) getötet zu haben. Der Mann habe am Samstag die Polizei zu seinem Grundstück im Amt Peitz geführt, teilte die Polizeidirektion Süd am Sonntag mit. Dort sei die tote Frau entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Was sich aber genau zugetragen habe, müssten die Ermittlungen ergeben, sagte eine Polizeisprecherin. Der Leichnam werde zunächst obduziert, um die Todesursache zu klären. Der Ehemann befindet sich nach einer ärztlichen Untersuchung in Polizeigewahrsam.