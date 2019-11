Sulzfeld (dpa/lsw) - Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Sonntag einen 31 Jahre alten Mann in Sulzfeld (Kreis Karlsruhe) festgenommen. Zuvor hatten Polizisten vergangene Woche Dienstag das Wohnhaus des Mannes in Knittlingen (Enzkreis) durchsucht und dabei Schusswaffen, Munition, Messer und Drogen gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Dem Mann werden Verstöße gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie Drogenbesitz vorgeworfen. Ein Richter setzte am Montag einen schon bestehenden Haftbefehl in Vollzug. Der Mann kam in Untersuchungshaft.