Suhl (dpa/th) - In Suhl und Umgebung sind vier Zigarettenautomaten aufgesprengt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag entstand ein Sachschaden von mindestens 9 000 Euro, zudem wurden Zigaretten und Bargeld gestohlen. Zunächst hatte am Donnerstagmorgen gegen 5.15 Uhr ein Unbekannter einen Automaten in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl attackiert. Wenig später wurde ein junger Mann in einer hellen Hose, einem dunklen Oberteil und einer Mütze dabei beobachtet, wie er einen Automaten in der Auenstraße aufsprengte und Richtung Sportplatz flüchtete.

Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag wurde ein Automat in der Meininger-Straße angegriffen. Am selben Tag knackte dann gegen 23.00 Uhr ein Unbekannter auf dieselbe Art einen Zigarettenautomaten am Töpfermarkt in Schwickershausen. Ob es eine Serientat von einem oder mehren Tätern war, blieb zunächst offen. Die Polizei bat Zeugen, sich unter 03693 5910 oder 03681 369225 zu melden.