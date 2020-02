Suhl (dpa/th) - Eine 50-Jährige hat in Suhl Polizisten und Feuerwehr mit Reizgas besprüht, als diese einen Haftbefehl durchsetzen wollten. Die Frau wollte den Beamten am Montagvormittag die Tür zu ihrer Wohnung nicht öffnen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Herbeigerufene Feuerwehrleute brachen daraufhin den Schließzylinder heraus. Durch das entstandene Loch sprühte die Frau das Reizspray. Vier Polizisten und sechs Feuerwehrleute erlitten Reizungen in Atemwegen und Augen. Die Frau zahlte ihre Strafe, erhielt jedoch eine neue Anzeige.