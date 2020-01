Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft nach Feueralarm

Suhl (dpa/th) - In einem Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Suhl ist es nach einem Feueralarm zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Ein Mitarbeiter des Wachschutzes wurde in der Nacht zu Freitag durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde ein Polizeiauto von Bewohnern mit einer Mülltonne beworfen. Polizisten seien provoziert und beleidigt worden.

Der Alarm wurde laut Polizei von einem Bewohner ausgelöst. Bei der anschließenden Evakuierung sei es vermutlich zu den Tumulten gekommen. Erst als weitere Polizisten eintrafen, habe sich die Situation beruhigt. Kurz darauf sei ein weiteres Mal der Alarm betätigt worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.