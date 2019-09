Langenweddingen (dpa/sa) - Ein verlorener Schlüsselbund hat die Polizei zu einem mutmaßlichen Bauzaun-Dieb geführt. Eine Baufirma hatte den Diebstahl von 15 Zaunfeldern in Langenweddingen (Landkreis Börde) angezeigt. Am Tatort lagen die Schlüssel mit einem auffälligen Anhänger, wie das Polizeirevier Börde am Dienstag mitteilte. Befragungen führten zu einem ehemaligen Mitarbeiter einer Firma, die den Anhänger als Präsent verteilt hatte. Tatsächlich ließen sich mit den Schlüsseln Briefkasten und Hauseingangstür am Wohnhaus des Mannes öffnen. Der 31-Jährige sprach von einem Zufall. Zur Wohnungstür würden die Schlüssel sicher nicht passen. Das taten sie auch nicht: Den Beamten fiel der nagelneue Schließzylinder auf. Die Polizei ermittelt in dem Fall weiter.