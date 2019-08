Stuttgart (dpa/lsw) - Justizminister Guido Wolf (CDU) hat die Verbreitung von Videos der tödlichen Schwertattacke in Stuttgart scharf kritisiert. "Wenn solches Material gedankenlos verbreitet wird, nimmt man dem Tatopfer nach dem Leben auch noch seine Würde", sagte er am Freitag in Stuttgart. Auch für die Hinterbliebenen des Opfers stelle die Verbreitung solcher Bilder eine zusätzliche und schwere Belastung dar.