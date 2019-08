Stuttgart (dpa/lsw) - Weil ein 31-Jähriger eine Seniorin aus Habgier getötet hat, ist er zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Stuttgarter Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Mann mit Hammer und einem Taschenmesser bewaffnet bei der Frau in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) klingelte, sie ermordete und anschließend die Bankkarte klaute. Zugleich stellte die Schwurgerichtskammer die besondere Schwere der Schuld fest, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Zunächst hatten "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" darüber berichtet.