Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der tödlichen Schwertattacke in Stuttgart hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) sich für mehr Polizeipräsenz in Wohngebieten ausgesprochen. "Eine derartige barbarische Tat auf der offenen Straße in einem Wohngebiet sorgt für Verunsicherung", sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Um das subjektive Sicherheitsgefühl zu verbessern, ist mehr Polizeipräsenz auch in Wohngebieten notwendig." Dafür brauche es vor allem Polizisten. Deshalb laufe derzeit die größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der baden-württembergischen Landespolizei. Man dürfe dabei auch künftig nicht nachlassen.