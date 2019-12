Stuttgart (dpa/lsw) - Innenminister Thomas Strobl (CDU) will auch andere Bundesländer davon überzeugen, "fremdenfeindliche" und antisemitische Straftaten nicht automatisch rechtsextremen Tätern zuzuordnen. Lägen keine Hinweise auf die Motivation der Täter vor, sollte die Straftat in dem Bereich "nicht zuzuordnen" polizeilich erfasst werden, sagte er am Donnerstag. Zuvor hatte die "Stuttgarter Zeitung" darüber berichtet.

In Baden-Württemberg ist das bereits seit Anfang des Jahres der Fall. Strobl sagte, er wolle sich bei der Innenministerkonferenz in Lübeck dafür einsetzen, dass die Praxis bundesweit angewandt wird. Das soll eine verlässliche Datenbasis zur Prävention und Repression liefern. Antisemitische Straftaten sind laut dem Stuttgarter Innenministerium nicht allein ein rechtsextremistisches Thema. Im ersten Halbjahr 2019 wurden 41 der 46 antisemitischen Straftaten in Baden-Württemberg "rechts" eingeordnet, fünf waren "nicht zuzuordnen".