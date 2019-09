Artikel per E-Mail versenden

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizei Stuttgart hat sich mit Hubschraubern auf die Suche nach zwei Verdächtigen begeben, die ein Casino ausgeraubt haben sollen. Die beiden Männer hätten gegen Mitternacht mutmaßlich mehrere hundert Euro in dem Casino in Zuffenhausen erbeutet, sagte ein Sprecher am Dienstagmorgen. Über den genauen Ablauf des Überfalls war vorerst nichts bekannt. Näheres über die mutmaßlichen Täter konnte die Polizei nicht sagen.