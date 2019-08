Stuttgart (dpa/lsw) - Für den Kampf gegen Verbrecher im Netz hält der Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Ralf Michelfelder, die Vorratsdatenspeicherung für zwingend notwendig. "Wir haben in Deutschland keine Rechtslage, was die Speicherung von Verbindungsdaten anbelangt", kritisierte er in Stuttgart. "Für mich ist das unverständlich. Das ist, wie wenn man an jedem Auto das Kennzeichen abschraubt – so bewegt man sich im Internet." Er spricht von einem Missstand und einem ernsten Problem.