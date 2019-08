Stuttgart (dpa/lsw) - Rechtsextremisten in Baden-Württemberg greifen laut dem Präsidenten des Landeskriminalamts (LKA) vor allem mit Worten an. Physische Gewalt sei die Ausnahme. Das LKA schätze die Rechtsextremisten dennoch "nicht als ungefährlich" ein, sagte Ralf Michelfelder der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Aus Worten folgen Taten oder können Taten folgen."