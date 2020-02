Strausberg (dpa/bb) - Mit einer Machete hat ein Mann in Strausberg (Märkisch Oderland) einen Feuerwehrmann angegriffen, der Sturmschäden beseitigen wollte. Bei dem Angriff am Montag wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Der Angreifer flüchtete anschließend in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Polizisten konnten den 40-Jährigen fassen. In der Wohnung des Mannes stellten sie unter anderem mehrere Messer, eine Machete und Pyrotechnik sicher. Weil zunächst nicht klar war, welche Gefahr von dem Fund ausging, seien Sprengstoffexperten hinzugezogen worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Angreifer stand zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er wurde vorläufig festgenommen.

Feedback