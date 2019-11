Stralsund (dpa/mv) - Nach zwei Raubüberfällen auf Frauen innerhalb von 24 Stunden fahndet die Polizei in Stralsund mit Hochdruck nach den Tätern. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurde bei einem Handtaschenraub am Mittwochabend eine 58 Jahre alte Frau schwer am Kopf verletzt. Ein junger Mann hatte den Angaben zufolge versucht, der Geschädigten im Stadtteil Grünhufe die Handtasche zu entreißen. Dabei sei sie gestürzt. Als ein Zeuge sich dem Geschehen genähert habe, seien der Täter und zwei mutmaßliche Komplizen geflüchtet. Bereits am Dienstag war eine 80-jährige Frau auf die gleiche Art von zwei Männern attackiert worden. Diese Täter entkamen mit der Beute. Auch diese Frau war gestürzt, blieb aber unverletzt, hieß es.