Stralsund (dpa/mv) - Einen Tag nach dem Brandanschlag auf Polizeiautos in Stralsund hat die Polizei noch keine heiße Spur zu den Tätern. Die beschädigten Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch in Neubrandenburg erklärte. Die Hintergründe seien noch unklar. Geprüft wird auch, inwieweit der Staatsschutz in Ermittlungen einbezogen werden muss.

Unbekannte hatten am Dienstagmorgen vor dem Revier in der Stralsunder Altstadt fünf Autos mit Brandsätzen attackiert. Zwei der Brandsätze zündeten nicht. Ein Streifenwagen und zwei zivile Wagen von Beamten wurden stark beschädigt. Der Schaden wurde auf rund 40 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, eine erste Fahndung verlief erfolglos. Ähnliche Fälle gab es laut Polizei bisher zweimal in Rostock, im Osten Mecklenburg-Vorpommerns aber bisher nicht.