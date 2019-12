Stemwede (dpa/lnw) - Eine vermummte Frau hat in Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke einen Lebensmittelmarkt überfallen. Die Täterin hatte zwei Angestellte am Mittwochabend nach Geschäftsschluss am Hinterausgang abgefangen, mit einer Pistole bedroht und in einen Büroraum gedrängt, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Die beiden Mitarbeiterinnen öffneten daraufhin den Tresor und händigten einen vierstelligen Geldbetrag aus. Die unbekannte Täterin flüchtete.