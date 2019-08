Mainz (dpa/lrs) - Ein unbekannter Täter hat mit einem Messer ein Pferd schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, drang der Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in einen Stall in Stadecken-Elsheim (Kreis Mainz-Bingen) ein und griff das Pferd mit einem Messer an. Dabei fügte er dem Tier schwere Schnittverletzungen an den Nüstern zu. Das Pferd wurde tierärztlich versorgt und konnte gerettet werden. Hinweise auf den Täter lagen der Polizei zunächst nicht vor.