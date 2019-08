Gräpel (dpa/lni) - Gleich einen ganzen Zigarettenautomaten haben Unbekannte im Landkreis Stade mitgehen lassen. Das Gerät verschwand in der Nacht zum Donnerstag in Gräpel, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Der Automat wurde im überdachten Eingangsbereich einer Gaststätte von der Wand gehebelt und abtransportiert. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Passanten fanden den Zigarettenautomaten gut zehn Kilometer entfernt vom Tatort zwischen Burweg und Himmelpforten - er war aufgebrochen.